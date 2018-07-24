В Азербайджане пройдет экзамен по замещению вакантных руководящих должностей

24 июля 2018 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 29 июля проведет тестовый экзамен по должностям групп AA, AB и AC вида А (административные руководящие должности) государственной службы, говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном во вторник.

Регистрация для участия в экзамене продлится до 18.00 27 июля.

Напомним, что согласно статистическим данным реестра госслужащих, по группе А вакантны 35, AB - 306, AC - 821 место.

В сообщении отмечается, что вакантны должности завотделом Счетной палаты, руководителя Национального фонда поддержки предпринимательства при министерстве экономики, руководителя Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства, главы Госслужбы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами, руководителя Госслужбы автотранспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий, главы Службы кадастра и адресного реестра недвижимости Госкомитета по вопросам имущества.

Следующий тестовый экзамен в связи с административными руководящими должностями состоится 29 сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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