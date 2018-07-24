Пресечена поставка крупной партии наркотиков в Европу транзитом через Азербайджан (ФОТО)

24 июля 2018 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пресечена поставка крупной партии наркотиков в Европу транзитом через Азербайджан.

В отдел по борьбе с нарушениями таможенных правил Астаринского таможенного управления поступила информация о том, что из Ирана в Европу будет транспортироваться крупная партия наркотических средств, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, распространенном во вторник.

На основании поступившей информации грузовое транспортное средство с грузом «осветительные приборы», направляющееся из Ирана в Данию транзитом через Азербайджан, было задержано на КПП Астаринского таможенного управления для таможенного досмотра.

Во время проверки, которая была проведена с помощью собаки кинологической службы по кличке Кити, служебная собака среагировала на нечто, находящееся в колесах прицепа. В то же время с помощью прибора «Buster» удалось определить разницу между колесными осями.

Затем вместе с сотрудниками Госпогранслужбы в результате основательной проверки трех осей между колесами прицепа было обнаружено наркотическое средство темно-коричневого цвета с резким запахом - опиум общим весом более 49 килограммов.

По факту проводится расследование.

(Автор: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представитель Азербайджана в Международной таможенной организации получил новую должность
Экономика 15:23
Таможенный пост «Сыныг Корпю» на границе с Грузией работает в нормальном режиме - Госкомтаможни
Экономика 17 июля 14:05
В Азербайджане предлагается персонализировать заказы по электронной коммерции
ИКТ 11 июля 16:57
Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет
Бизнес 5 июля 19:34
Глава Госкомтаможни поручил облегчить пересечение азербайджано-российской границы для граждан и транспорта (ФОТО)
Экономика 2 июня 23:11
Азербайджанский производитель фруктов выйдет на рынки Великобритании и Италии
Бизнес 26 мая 12:01
Лента новостей
В Азербайджане за полмесяца нарушители экологического законодательства оштрафованы на десятки тысяч манатов
Общество 17:51
СМИ: Законодательство ЕС будут применять в Великобритании после Brexit
Европа 17:48
Ушаков назвал темы встречи Путина и Эрдогана на полях саммита БРИКС
Россия 17:45
«АвтоВАЗ» изучает все возможности для наращивания присутствия в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 17:40
Лавров обсуждал в Иерусалиме отвод иранских сил от границы Израиля
Россия 17:33
«Приват» купил еще 10 тыс. тонн Azeri Light у «Укртранснафты»
Энергетика 17:33
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 17:32
Болтон предложил провести новую встречу Путина и Трампа в Вашингтоне
США 17:31
Центробанк Азербайджана установил курс маната на 25 июля
Бизнес 17:29