Председатель МТРК "МИР" Радик Батыршин празднует 50-летний юбилей

БАКУ /Trend/ - 28 июля свой юбилей празднует председатель Межгосударственной телерадиокомпании «МИР», кандидат филологических наук, профессор Высшей школы экономики Радик Батыршин.

Радик Батыршин родился в Уфе в 1968 году. Во время учебы на филолога в Башкирском государственном университете он впервые пробует себя в качестве журналиста в университетской газете. Параллельно начинает вести программу на Башкирском гостелерадио, пишет для республиканских газет. Продолжать учебу и работу приезжает в Москву – поступает в аспирантуру журфака МГУ, начинает работать обозревателем отдела республик в «Независимой газете».

В 1995 году журналистский путь приводит его на федеральное телевидение. Шесть лет Батыршин отдает «НТВ», куда приходит как консультант программы «Итоги» и где впоследствии занимает должность заместителя исполнительного директора. В 2001 году переходит на ВГТРК – руководит дирекцией интернет-вещания, а потом, уже в статусе заместителя генерального директора, возглавляет радиостанцию «Маяк». В этой должности Батыршин работает до ноября 2007, когда в его жизни начинается эра МТРК «МИР».

Чуть больше, чем за десять лет его руководства компания из одного телеканала и радиостанции становится содружеством ресурсов. Сейчас в мультимедийный холдинг входят телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР HD», радиостанция «МИР», информационный интернет-портал mir24.tv и система спутниковой связи «МИР-Телепорт».

С 2007 года охват аудитории увеличивается почти в девять раз – с 17 до 150 миллионов человек. Постоянно растет и зрительский интерес. Телеканалы и радиостанцию МТРК смотрят и слушают в 20 странах. Не только в государствах СНГ, а именно для них и задумывался «МИР» в 1992 году, но и в Германии, Чехии, Швейцарии, странах Балтии и других. В России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане телеканал «МИР» входит в национальные мультиплексы цифрового вещания.

За последние десять лет компания осуществляет как технический, так и творческий прорыв. Считается, что моду на телемосты ввели журналисты «МИРа». Например, на масштабной акции «Вахта памяти» в 2011 году одновременно в эфире «висело», говоря языком тележурналистов, девять телемостов. Обычно – два.

Авторы программ открывают для себя и для зрителей внутренний туризм: проезжают девять тысяч километров по Транссибу, исследуют древние торговые пути, показывают современные Таджикистан, Узбекистан и степи Казахстана.

С приходом Батыршина телеканал начинает цикл эксклюзивных интервью самого высокого уровня. В эфир выходят интервью и беседы с президентами России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и т.д. В 2015 году удается поговорить с глазу на глаз, но под прицелом телекамер, с Джоном Керри, на тот момент госсекретарем США.

Творческий прорыв замечают и зрители, и телеэксперты. Коллектив «МИРа» дважды получает престижную телевизионную премию «ТЭФИ». В 2017 году становится лауреатом «ТЭФИ-Содружество». На счету компании премия Попова, «Хрустальный компас», «Бренд года», «Большая цифра-2017» и целый ряд различных наград. В 2010 году профессиональное сообщество признает Батыршина медиаменеджером года.

Радик Батыршин часто повторяет: «”МИР” - это журналистика факта». Всё вышеперечисленное с точки зрения журналистики – факты, но для сотрудников и руководителя МТРК «МИР» - это результат работы.

С этим великолепным результатом в день юбилея поздравляем Радика Батыршина и желаем ему творческих побед, больших цифр и новых громких успехов!

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