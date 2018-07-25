В Азербайджане официально предупреждены главы строительных компаний - генпрокуратура

25 июля 2018 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии было обеспечено заключение трудовых договоров с 259 работниками, неофициально работающими в строительных компаниях.

Об этом заместитель Генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал в среду на пресс-конференции, посвященной деятельности за первое полугодие 2018 года в сфере борьбы с коррупцией.

Он подчеркнул, что было обеспечено начало производства по одному уголовному делу и пяти административным правонарушениям; руководителям строительных компаний были сделаны 13 официальных предупреждений в связи с недопущением нарушения прав работников; соответствующим организациям направлены 28 представлений в связи с необходимостью устранения причин и условий, приводящих к подобным правонарушениям.

Алиев добавил, что благодаря превентивным мерам было обеспечено заключение трудовых договоров с 259 работниками, привлеченными к работе в строительных компаниях без оформления трудовых отношений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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