Начался процесс выбора специальностей в колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня и до 6 августа проводится процедура выбора специальностей для поступления в колледжи на базе общего среднего образования (9 классов), говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра, распространенном в среду.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие не менее 40 баллов на приемном (выпускном) экзамене, 20 баллов – по азербайджанскому (русскому) языку и 10 баллов – по математике.

Специальности, требующие особых способностей, могут выбрать лишь абитуриенты, получившие удовлетворительную оценку на экзамене по выявлению способностей, проведенные соответствующей комиссией. Данные абитуриенты, наряду со специальностями, требующими особых способностей, могут выбрать и другие специальности.

Каждый абитуриент может выбрать до 12 кодов специальностей в различных учебных заведениях на платной основе и за государственный счет. Последовательность указания кодов выбирает сам абитуриент. Во время конкурса зачисление абитуриента осуществляется с учетом последовательности указания специальностей в рамках приемного плана. Абитуриент зачисляется на первую из специальностей, по которой прошел по конкурсу.

Информация о специальностях, на которые ведется прием в средние специальные учебные заведения на 2018/2019 учебный год, плановых местах и другая необходимая информация по выбору специальностей опубликована в третьем номере журнала "Абитуриент".

Напомним, что для абитуриентов азербайджанского сектора, окончивших школы в текущем году и не прошедших регистрацию, проводившуюся в марте для приема в колледжи, система приема заявлений в колледжи на базе общего среднего образования (9 классов) будет активизирована 6 августа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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