Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла, на Абшероне повышенная влажность

25 июля 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, однако в отдельных местах полуострова возможен небольшой кратковременный дождь, серо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 25-28, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 26-28, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

На пляжах будет благоприятная погода, ветер серо-восточный.

В районах Азербайджана без осадков, однако днем в некоторых горных территориях прогнозируются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Температура ночью 22-27, днем 36-41, в горах ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове на фоне преобладания слабого ветра в отдельные часы влажность будет превышать норму, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 20 июля 19:03
Завтра в Баку ветрено, до 34 градуса тепла
Общество 19 июля 13:41
Завтра в Баку солнечно, до 34 градусов тепла
Общество 18 июля 13:33
В Баку завтра без осадков, на Абшероне местами возможен небольшой дождь
Общество 17 июля 15:23
Завтра в Баку возможен кратковременный дождь с грозой
Общество 16 июля 15:33
Завтра в Баку ветер усилится
Общество 15 июля 18:22
Лента новостей
Оглашена дата сдачи в эксплуатацию предприятий по переработке семян в Азербайджане
Бизнес 16:56
МИД: США не стоит рассчитывать на переговоры с Ираном
Политика 16:56
Венгерский производитель быстрозамороженных продуктов может реализовать проект в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 16:49
На берегу Каспия Баку пройдет Фестиваль красок Холи
Интересное 16:45
Центробанк Азербайджана может значительно снизить учетную ставку
Бизнес 16:40
Минэнерго Казахстана заявило, что пошлины США на уран могут навредить компаниям-поставщикам
Казахстан 16:38
Осужденный в Турции американский священник отпущен под домашний арест
Турция 16:20
Компания Xiaomi представила новый умный кондиционер
ИКТ 16:15
Инфляция в Азербайджане резко упадет - прогноз российского агентства
Бизнес 16:13