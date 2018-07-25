Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла, на Абшероне повышенная влажность

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, однако в отдельных местах полуострова возможен небольшой кратковременный дождь, серо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 25-28, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 26-28, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

На пляжах будет благоприятная погода, ветер серо-восточный.

В районах Азербайджана без осадков, однако днем в некоторых горных территориях прогнозируются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Температура ночью 22-27, днем 36-41, в горах ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове на фоне преобладания слабого ветра в отдельные часы влажность будет превышать норму, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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