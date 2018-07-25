В Баку пройдет международная конференция, посвященная 100-летию освобождения города

25 июля 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 13-16 сентября пройдет Международная научная конференция на тему «Отношения Османского государства и Азербайджана во время Первой мировой войны и Кавказская Исламская армия», говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), распространенном в среду.

Мероприятие, посвященное 100-летию освобождения Баку от дашнако-большевистской оккупации, проводится в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева «О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики» и «Об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» в Азербайджане».

Организаторами конференции являются Институт истории НАНА и Центр исследований Ататюрка Турции.

Напомним, что на официальном приеме по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Президент Ильхам Алиев сказал: «В сентябре 1918 года Национальная армия Азербайджана вместе с Кавказской исламской армией освободила Баку от армяно-большевистских отрядов, оккупации и вернула наш древний исторический город Баку азербайджанскому народу».

Ожидается, что на международной конференции будет заслушано около 100 докладов ученых из Азербайджана, Турции и других стран мира.

Отметим, что вооруженные силы АДР и Османского государства в 1918 году вместе сражались против дашнако-большевистских войск. Видный азербайджанский военачальник Алиага Шихлинский неоднократно бывал на линии фронта с целью организации боевых порядков азербайджанских войсковых соединений и добровольческих отрядов, включенных в состав Кавказской исламской армии. Алиага Шихлинский во время операции по освобождению Баку вместе с Нуру паша принимал непосредственное участие в управлении боями из штаб-квартиры в окрестности города.

Габиб бек Селимов был начальником штаба азербайджанского корпуса.

Формирование Национальной армии в период АДР было завершено под руководством генерала Самед бека Мехмандарова.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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