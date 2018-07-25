Результаты приемного экзамена в Азербайджано-Французский университет обнародуют 27 июля

25 июля 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Результаты состоявшегося в среду приемного экзамена в Азербайджано-Французский университет, функционирующий при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, будут объявлены 27 июля.

Об этом сказал ректор Азербайджано-Французского университета Мустафа Бабанлы.

По его словам, абитуриенты, которых не устроят результаты экзамена, смогут обратиться с апелляцией 28 июля.

Ректор отметил, что для участия в приемном экзамене регистрацию прошли 523 человека, набравших более 500 баллов по I группе на централизованном приемном экзамене Государственного экзаменационного центра. Из них 400 человек изъявили желание участвовать в экзаменах по азербайджанскому сектору, 123 – по русскому сектору.

В университете предусмотрено обучение 160 студентов – 120 на основе госзаказа и 40 – на платной основе.

Бабанлы добавил, что сдавшие экзамен, но не прошедшие по конкурсу абитуриенты могут выбрать соответствующие специальности Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и других вузов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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