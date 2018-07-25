В Азербайджане задержано 62 незаконных мигранта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба продолжает проведение мер по борьбе с незаконной миграцией.

Как сообщили Trend в ведомстве, с 23 по 24 июля в результате проведенных мер были задержаны 16 граждан Грузии, 14 граждан Пакистана, 11 граждан Туркменистана, 7 граждан России, 2 граждан Сирии, 2 граждан Ирака, 2 граждан Узбекистана, 2 граждан Турции, 1 гражданин Эфиопии, 1 гражданин Судана, 1 гражданин Египта, 1 гражданин Китая, 1 гражданин Украины, 1 гражданин Латвии.

Всего задержано 62 человека.

В ходе расследования было выяснилось, что данные лица нарушили правила пребывания и проживания в Азербайджане.

В отношении 39 задержанных иностранцев были приняты административные меры. В отношении остальных проводятся соответствующие меры по выдворению за пределы Азербайджана.

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