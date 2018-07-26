В выходные будет ограничено движение на дороге Баку-Сумгайыт

26 июля 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 10:00 28 июля будет частично ограничено движение на автомобильной дороге Баку-Сумгайыт, сообщает в четверг Государственное агентство автомобильных дорог.

Ограничения, которые будут действовать до пяти утра 29 июля, связаны с обновлением асфальтового покрытия на части дороги перед Бакинским международным автовокзалом, ведущей в сторону города.

От Бакинского международного автовокзала через дорогу, ведущую к Спортивному комплексу по стендовой стрельбе, движение автомобилей будет перенаправлено на дорогу Баку - Кольцевая 1.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги.

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