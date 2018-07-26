Азербайджан демонстрирует высокие принципы миролюбия и терпимости - эксперт

БАКУ /Trend/ - Проведение Международного музыкального фестиваля “ЖАРА-2018” в Азербайджане, в первую очередь, следует расценивать как успех в сфере культуры. Участие в этом фестивале многих зарубежных эстрадных звезд является важным шагом в направлении толерантности и мультикультуральных ценностей.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт Бахруз Гулиев, комментируя участие в фестивале, который пройдет 26-29 июля, певицы армянского происхождения Зары.

По его словам, во время фестиваля певица исполнит песню на азербайджанском языке, и этот шаг можно расценивать как вклад деятеля культуры армянского происхождения в пропаганду азербайджанских реалий.

Собеседник агентства отметил, что в Азербайджане в настоящее время проживает около 30 тысяч армян, Армения же является моноэтническим государством, в котором 95 процентов населения составляют армяне. Азербайджан демонстрирует то, насколько высоких принципов миролюбия и терпимости он придерживается, подчеркнул Гулиев.

Он считает, что неправильно смешивать политику и культуру, и отмечает, что благодаря фестивалю “ЖАРА”, уже ставшему традиционным, Баку посещают самые известные звезды. По мнению Гулиева, нынешний фестиваль также окажется в центре внимания зарубежных стран и поможет Азербайджану достичь новых высот.

Напомним, что третий фестиваль "ЖАРА" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. В фестивале примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.