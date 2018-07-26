В Баку содержание пыли в воздухе вновь возрастет

26 июля 2018 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается увеличение содержания пыли в воздухе, сообщает в четверг Национальный департамент мониторинга за окружающей средой министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По данным ведомства, уровень пыли в воздухе сегодня утром снизился благодаря преобладанию умеренного северо-западного ветра. Однако, до конца дня содержание пыли в воздухе вновь возрастет.

Отметим, что пыль попала в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана. Высокое содержание пыли в воздухе будет наблюдаться до 27 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"C БВШН я хочу открыть для себя двери в новый мир"
Общество 15:11
Завтра в Баку будет без осадков
Общество 14:51
NIKOIL Bank и "дочка " грузинского банка в Азербайджане планируют объединиться
Бизнес 14:07
Французская SUEZ Group о деталях соглашения с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 13:26
Туркменистан и Афганистан вводят в строй пограничную линию электропередачи
Энергетика 12:38
Банки в Азербайджане увеличили совокупную капитализацию на 5%
Бизнес 11:54
Лента новостей
Министр экономики ФРГ считает, что ЕС и США удалось избежать торговой войны
Европа 15:17
На границе Испании произошли столкновения мигрантов и полиции
Европа 15:11
"C БВШН я хочу открыть для себя двери в новый мир"
Общество 15:11
В Токио четыре человека погибли в крупном пожаре
Другие страны 15:09
Завтра в Баку будет без осадков
Общество 14:51
Южнокорейская компания бесплатно предоставила ПО университету в Ташкенте
ИКТ 14:35
NIKOIL Bank и "дочка " грузинского банка в Азербайджане планируют объединиться
Бизнес 14:07
Романтическое аргентинское танго в вечернем Баку (ФОТО)
Культура 14:05
В Иране заявили, что Красное море больше небезопасно для американцев
Политика 14:03