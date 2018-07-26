"C БВШН я хочу открыть для себя двери в новый мир"

БАКУ /Trend/ - Беседа с Рустамом Гараевым, набравшим 700 баллов на вступительных экзаменах.

– Рустам, расскажите о себе.

– Я родился в Баку в 2002 году, но родом наша семья из села Минкенд Лачинского района. В школу я пошел в пять лет. Занимался плаванием и дзюдо, играл в футбол. Увлекаюсь шахматами. Считаю себя уравновешенным человеком и смотрю на все с реальной точки зрения.

– Кого бы вы поблагодарили за свой успех?

– Больше всего за успех на вступительных экзаменах я благодарен нашей классной руководительнице Ильхаме Велиевой и всем моим школьным учителям. Конечно, я хочу сказать огромное спасибо и моим родителям, которые тоже помогли мне добиться успеха.

– Почему вы выбрали первую группу специальностей?

– Мне интересны технические предметы, и получить желаемую профессию я могу, только поступив в вуз первой группы специальностей, где они преподаются.

– Рустам, почему из всех вузов страны вы выбрали Бакинскую Высшую школу нефти?

– Главными условиями для меня стали высокий профессиональный уровень преподавателей и возможность получить образование на английском языке. Кроме того, важно и то, что здесь хорошо организован учебный процесс и часто проходят встречи с ведущими специалистами из разных компаний. А самое главное – в Бакинской Высшей школе нефти я хочу открыть для себя двери в новый мир.

– Какая профессия, по-вашему, самая перспективная сегодня?

– Технологии сегодня развиваются очень быстро. Учитывая это, самые перспективные – это профессии, связанные с компьютеризацией и автоматизацией.

– А какую специальность выбрали вы?

– Я хочу стать инженером по автоматизации процессов. Я уверен, что, имея эту профессию, можно найти хорошую работу и сделать карьеру как в Азербайджане, так и за рубежом.

– Что вы намерены делать после окончания БВШН?

– Хотел бы поступить в магистратуру и продолжить образование за рубежом.

– Где бы вы хотели работать в дальнейшем и кем?

– Когда-нибудь я хотел бы создать в Азербайджане компанию, которая будет во всем соответствовать мировым стандартам.

– Какие предметы вам нравятся и почему?

– Больше всего мне нравится физика. Я считаю, что физика – ключ ко всем остальным техническим наукам, она помогает создавать оборудование и развивать технологии.

– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

– Нужно найти и поставить перед собой свою цель, а потом серьезно работать, чтобы достичь ее.

– Что вам нравится делать в свободное время?

– Играю в футбол, слушаю музыку, занимаюсь компьютерными программами.

– Что для вас значит дружба? Как вы выбираете друзей?

– Настоящая дружба должна быть бескорыстной. Мне обычно нужно время, чтобы с кем-то подружиться. И мне всегда хотелось, чтобы мои друзья были искренними.

– Какой совет бы вы дали будущим абитуриентам?

– Я бы им дал такой совет: никогда не падайте духом. Постоянно работайте над собой и проходите все тестовые экзамены.

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