Минэкологии Азербайджана оштрафовало центры отдыха

27 июля 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении тех, кто загрязняет Каспийское море, будут приниматься жесткие меры.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал сотрудник минэкологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов.

По его словам, в ходе рейдов, проведенных в прибрежной полосе в Хачмазском районе, выявлены правонарушения.

«На прилегающих к центрам отдыха "Bulaq", "Panorama" , "Raduqa", "Venesiya" и другим территориях скапливается мусор, который не вывозится. А некоторые вообще сбрасывают мусор в море. Эти центры отдыха были оштрафованы на 12 500 манатов. Рейды будут продолжены», - сказал Муталлимов.

В защите Каспийского моря от отходов незаменима и роль общественности, добавил Муталлимов.

«Поэтому те, кто сталкивается с подобными правонарушениями, должны обращаться в министерство. Однако в некоторых случаях ряд лиц не признают штрафы», - сказал сотрудник ведомства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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