В субботу на Абшероне ожидается душная погода

27 июля 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 25-28, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 26-28, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 27-28 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов.

Умеренный северо-восточный ветер и небольшие волны будут благоприятны для отдыхающих на пляжах.

В районах Азербайджана без осадков, восточный ветер местами усилится.

Температура ночью 22-27, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

В субботу и в воскресенье на Абшеронском полуострове временами ожидается душная погода, что будет неблагоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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