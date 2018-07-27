Мария Захарова: "ЖАРА-2018" - прекрасный пример культурного взаимодействия

27 июля 2018 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018", который проходит в Баку, является прекрасным примером культурного взаимодействия.

Об этом сказала в пятницу журналистам в Баку пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Я в первый раз была на этом фестивале. То, что я вчера увидела, меня поразило, потому что участие более 70 исполнителей из различных стран, вне зависимости от традиций, культуры, истории и политики своих государств, объединенных музыкой, любовью к ним молодёжи - это, конечно, дорогого стоит. Это прекрасный пример того, о чем мы сегодня говорили, гуманитарного сотрудничества, культурного взаимодействия, диалога между людьми», - сказала она.

Захарова выразила признательность в связи с тем, что эта совместная инициатива Москвы и Баку реализуется не первый год на таком высочайшем уровне.

«Очень хочется пожелать этому фестивалю долголетия, успеха, новых побед», - сказала она.

Отметим, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" проходит на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля.

В третьем фестивале "ЖАРА" принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018 - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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