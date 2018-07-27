С завтрашнего утра ограничивается автодвижение на трассе Баку-Сумгайыт

27 июля 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра с 10:00 до утра воскресенья будет ограничено движение автотранспортных средств на трассе Баку-Сумгайыт - от Бакинского международного автовокзального комплекса в сторону города, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу.

Работы по обновлению асфальтового покрытия на территории перед автовокзалом и нанесению дорожной разметки планируется завершить за 18-20 часов.

Движение будет перенаправлено на дорогу, ведущую к спортивному комплексу стендовой стрельбы с выездом на автомобильную дорогу Бакинская-окружная-1.

В качестве альтернативы можно воспользоваться дорогами через Сумгайыт и поселки Сарай и Масазыр и дорогой Балаханы-Забрат через проспект Гейдара Алиева, Бинагадинским шоссе. По маршруту Новханы-Пиршаги посредством дорог Кюрдаханы-Забрат, Кюрдаханы-Маштага-Бузовна и Бильгя-Бузовна через проспект Гейдара Алиева можно въехать в город, автомобильной дорогой Г. З. Тагиев-Сахиль – Алят-Бибиэйбат и Алят-Локбатанский круг-Бакинская-окружная-1, по Шамахинской дороге через круг Сулутепе - Ходжагасан-Бибиэйбат и Ходжагасан- Бакинская окружная-1 также можно въехать в город, по трассе Баку-Сумгайыт – от Хырдаланского круга – поселка Бинагади через Бинагадинске шоссе, а также по дроге Балаханы-Забрат через проспект Гейдара Алиева, экологический пост - по дороге Баладжары-Бинагади через Бинагадинское шоссе, а также через поселок Баладжары, дорогами Ходжагасан-Бибиэйбат и Ходжагасан –Бакинская окружная-1. В город можно также въехать по маршруту автовокзал- поселок Баладжары.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Кямаля Сеидова)

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