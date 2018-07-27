В выходные дни в Баку будет пляжная погода

27 июля 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В выходные дни в горах Большого и Малого Кавказа будет жарко, осадков не ожидается, в предгорных районах 31-36, в горных - 23-28 градусов тепла, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

В Лянкяран-Астаринской зоне ожидается солнечная погода, ветер восточный. Максимальная температура воздуха 31-36, в горных районах 28-32 градуса тепла.

В низменных районах будет солнечно, умеренный восточный ветер, максимальная температура воздуха 35-40 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также прогнозируется солнечная погода, максимальная температура воздуха 36-41 градус тепла.

В Баку в ближайшие два дня ожидается солнечная погода, ветер северо-восточный, максимальная температура воздуха 32-37 градусов. Погода будет пляжной. С 11:00 до 17:00 рекомендуется пользоваться всеми возможными средствами для защиты от солнечных лучей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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