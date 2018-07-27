Дмитрий Песков: Фестиваль "Жара-2018" - чудесное начинание

27 июля 2018 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный музыкальный фестиваль “Жара-2018” является чудесным начинанием. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков во время прохода по красной дорожке на фестивале "Жара-2018".

“Это [фестиваль “Жара-2018”] чудесное начинание, самое прекрасное. Эта чудесная страна, очаровательный город и когда все наши российские звезды приезжают сюда, хотя бы на несколько дней, а едут они с огромным удовольствием, все-таки мы напоминаем друг другу о себе. Это очень важно в современном мире”, - сказал Песков.

Он отметил, что четыре года не был в Баку.

“Баку чудесный город, я в него влюблен”, - добавил пресс-секретарь Президента РФ.

В третьем фестивале "Жара" принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" - народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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