Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева: Фестиваль «Жара» оставил очень много ярких впечатлений(ФОТО)

27 июля 2018 23:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второй день Международного музыкального фестиваля «Жара-2018» оставил очень много ярких впечатлений.

Об этом сказала в пятницу журналистам вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, ставшая одним из почетных гостей фестиваля.

«Впечатлений очень много - яркие, красочные. Самое главное, что все счастливые, все радуются, столько красивых людей, и конечно, это большое счастье, что все так влюблены в наш город Баку. Я просто люблю, когда все танцуют», - сказала Лейла Алиева.

Второй день фестиваля ознаменован юбилейными вечерами Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии. В этот день также выступают EMİN, Полад Бюльбюльоглу, Zivert, Artik&Asti, Настя Задорожная, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Аня Шульгина, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Жасмин, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Натали, Наталья Подольская, Николай Басков, Слава, Стас Пьеха, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Анжелика Варум, София, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Mastank, Дарья Антонюк, Гюзель Хасанова, DJ Shock, Самир Багиров, Elman, A Studio, The Jigits. Ведущие – Яна Кошкина, Яна Чурикова и Николай Басков.

Третий фестиваль "Жара" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Авторы: Илькин Шафиев, Вугар Иманов)

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