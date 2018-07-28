Стоимость услуг паркоматов в Баку должна быть пересмотрена - эксперт

28 июля 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость услуг паркоматов в Баку должна быть пересмотрена. Об этом в субботу сказал Trend эксперт в сфере транспорта Аршад Гусейнов.

Гусейнов напомнил, что в прошлом году были внесены определенные изменения в законодательство. «Кабинету министров было поручено определить цены в местах парковок. Применяемые в настоящее время цены установлены исполнительной властью г. Баку. В двух местах Баку паркоматы государственные – в районе Зимнего бульвара и площади Азадлыг. Все остальные паркоматы частные. В любом случае цены за услуги паркоматов должны еще более оптимально регулироваться на основе определенных принципов и быть более доступными и привлекательными для водителей. Ведь в чем заключается задача ? В том, чтобы в городе не нарушались правила парковки, и соответственно не возникали пробки, а не в том, чтобы получать большую прибыль», - сказал эксперт.

Гусейнов считает, что в городе не все места для парковки должны быть платными. «При парковке первые 15 минут должны быть бесплатными; в зависимости от места парковки должны быть установлены разные тарифы; в праздничные и выходные дни места для парковки и вовсе должны быть бесплатными или с небольшой оплатой. Также во всем мире осуществляется предварительная оплата за парковку на длительный срок. К примеру, производится предварительная оплата на месяц, полгода или на год», - сказал эксперт.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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