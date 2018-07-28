Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии соревнований "Армейские международные игры-2018" (ФОТО)

28 июля 2018 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Москве министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 июля принял участие в организованной на военном полигоне Алабино торжественной церемонии открытия соревнований «Армейские международные игры-2018», говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

Отметим, что наряду с конкурсом «Кубок моря», который проходит в Азербайджане, азербайджанские военнослужащие также участвуют в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» - в Казахстане и «Снайперский рубеж» - в Беларуси.

Кроме того, военнослужащие страны представляют Азербайджан в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» - в России.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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