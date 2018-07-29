Азербайджанские военнослужащие приняли участие в торжественной церемонии открытия конкурса «Снайперский рубеж»

29 июля 2018 13:56 (UTC+04:00)

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в торжественной церемонии открытия конкурса «Снайперский рубеж», сообщает в воскресенье Министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанские военнослужащие приняли участие на торжественной церемонии открытия международного конкурса «Снайперский рубеж», проводимого в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2018» на учебном полигоне Брест в Беларуси.

В конкурсе, который будет проходить до 9 августа, наряду с азербайджанскими снайперами также примут участие команды из 18 стран.

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