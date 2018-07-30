В Азербайджане 74 иностранца привлечены к административной ответственности (ФОТО)

30 июля 2018 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате мер, проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана в рамках борьбы с незаконной миграцией, были задержаны 74 иностранца, говорится в сообщении Службы, распространенном в понедельник.

Среди задержанных 22 гражданина Грузии, 13 - Пакистана, 12 - России, 10 - Турции, по 6 - Бангладеш и Ирака, по одному гражданину Туркменистана, Египта, Ирана, Индии и Молдовы.

Пять граждан Грузии и один гражданин Ирана проживали не по адресу регистрации, трое граждан Турции нарушили заявленные цели приезда в страну, остальные 65 человек проживали в стране незаконно.

В отношении 57 задержанных иностранцев были приняты административные решения, предпринимаются меры по выдворению за пределы страны других иностранных граждан.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане задержано 62 незаконных мигранта (ФОТО)
Общество 25 июля 22:47
Число проживающих в Азербайджане лиц со статусом беженца возросло на 23% - Госслужба миграции
Общество 19 июля 13:22
Число приезжающих в Азербайджан иностранцев выросло на 10% - Госслужба миграции
Общество 19 июля 12:54
Изменения в Миграционный кодекс Азербайджана позволят гражданам более эффективно использовать свои права - госслужба
Общество 3 июля 18:02
Азербайджан упрощает доступ иностранцам к информации об ограничениях на въезд и выезд
ИКТ 8 июня 11:48
Туркменистан изучает технологии французской IDEMIA в области изготовления документов
Бизнес 31 мая 20:29
Лента новостей
МИД Ирана: Политика США делает невозможными переговоры Тегерана и Вашингтона
Политика 14:53
Международный нефтегазовый консорциум объявил в Туркменистане маркетинговый опрос
Тендеры 14:39
Российский холдинг намерен расширять сотрудничество с SOCAR
Энергетика 14:38
Казахстан отправил в Китай первую партию отечественного мороженого
Казахстан 14:32
Китай готов развивать сотрудничество с новым руководством Пакистана
Китай 14:27
Центральный банк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования
Бизнес 14:25
Барселонские таксисты угрожают заблокировать границу, вокзалы и аэропорт
Европа 14:25
Пилота Flydubai сняли с рейса в состоянии алкогольного опьянения
Арабские страны 14:19
При перестрелке во Франции пострадали семь человек
Европа 14:16