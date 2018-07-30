Завтра на Абшероне влажность повышенная, в Баку до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, без осадков, умеренный северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-27, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 27-28 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов.

Умеренный северо-восточный и восточный ветер и слабые волны будут благоприятны для отдыха на пляжах.

В районах Азербайджана завтра будет без осадков, ветер восточный. Температура ночью 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове на фоне слабого восточного ветра влажность будет превышать норму, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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