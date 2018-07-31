В Хатаинском районе Баку будут ограничения в подаче воды

31 июля 2018 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В большей части Хатаинского района Баку сегодня в течение дня будут ограничения в подаче воды, говорится в сообщении ОАО «Азерсу» (водный оператор), распространенном во вторник.

Ограничения, связанные с подсоединением новой сети к магистральным линиям на территории этого района, будут на проспекте Гянджа, улицах М. Хади, Вунгтау, Худу Мамедова, Самед бека Мехмандарова, генерала Алиаги Шихлинского и Насреддина Туси.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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