На автодороге Баку-Сумгайыт будет ограничено движение

БАКУ /Trend/ - В ночь с 31 июля на первое августа движение транспорта через автомобильный туннель (в направлении Сумгайыта), проходящий под Хырдаланским кругом на автодороге Баку-Сумгайыт, будет ограничено из-за ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник.

Как отмечается в сообщении, ограничения будут действовать с 00.00 до 05.00.

В отмеченные часы движение будет перенаправлено на дорогу вдоль туннеля, в направлении Хырдаланского круга.

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