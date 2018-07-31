На дорогах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки и ремонту

БАКУ /Trend/ - До вечера вторника на 45-52 километрах автотрассы Баку-Губа-госграница России будут проводиться работы по ремонту отбойников, пришедших в ненадлежащее состояние в результате ДТП, говорится в сообщении Агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Кроме того, на Сальянском шоссе в направлении поселка Локбатан и от Площади Государственного флага в направлении Локбатанского круга проводятся работы по обновлению дорожной разметки, которые также завершатся до вечера.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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