В Баку начинается международный конкурс «Кубок моря – 2018»

БАКУ /Trend/ - Сегодня в штабе Военно-морских сил Азербайджана с участием руководителей делегаций стран-участниц, членов судейской комиссии, местных и иностранных журналистов прошла пресс-конференция в связи с началом международного конкурса «Кубок моря - 2018», который пройдет в Баку.

На пресс-конференции было отмечено, что в рамках соревнований с 28 июля по 11 августа на территории Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России будут организованы 28 конкурсов.

Азербайджанские военнослужащие будут участвовать в пяти конкурсах. Наряду с соревнованиями в Баку, они примут участие в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

Военнослужащие Азербайджана также будут представлять страну в качестве наблюдателя на конкурсах «Глубина», который пройдет в Иране, и «Отличники войсковой разведки» в России.

В соревнованиях в качестве наблюдателей будут участвовать представители ВС Турции, Пакистана, Бахрейна, Саудовской Аравии и США.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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