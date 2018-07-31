В Азербайджане арестованы руководители компаний, использовавшие банковские кредиты не по назначению

31 июля 2018 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Разоблачены незаконные действия председателя правления ОАО «Гекчайский коньячный завод» Вагифа Мамедова и учредителя и директора ООО "KR" Рахмана Гюльмамедова, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, распространенном во вторник.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре на основании материалов, поступивших из Палаты по надзору над финансовыми рынками, были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.

Председатель правления ОАО «Гекчайский коньячный завод» Вагиф Мамедов, имея задолженность по взятым кредитам, представил в ОАО «Texnika bank» недостоверную информацию о том, что располагает достаточными основными и оборотными средствами для оплаты кредитов, взятых фирмой «Nicat», которой он руководил в 2013 году. Мамедов взял в банке кредит на сумму 150 тысяч манатов, не обеспечив использование средств по назначению, и потратив деньги на личные нужды.

Осуществляющий же деятельность в сельскохозяйственной сфере учредитель и директор ООО «KR» Рахман Гюльмамедов потратил на личные нужды 347 872 манатов из 850 тысяч манатов, взятых им в ОАО «Kredobank» в различное время.

В отношении Мамедова и Гюльмамедова возбуждены уголовные дела по ст. 195.2 (получение руководителем организации или индивидуальным предпринимателем кредита, кредита на льготных условиях, либо целевого государственного кредита путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации или индивидуального предпринимателя, а равно использование кредита не по назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб) и избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по всестороннему расследованию незаконных действий, выявлению и привлечению к ответственности других виновных лиц, а также обеспечению выплаты компенсации за причиненный ущерб.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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