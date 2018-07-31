Сегодня Марс будет виден невооруженным глазом как самая яркая «звезда»

31 июля 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Марс подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле, и произойдет великое противостояние Марса, говорится в сообщении пресс-службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), распространенном во вторник.

После недавнего полного лунного затмения для жителей Земли это будет еще одно красочное небесное явление.

31 июля Марс приблизится к Земле на рекордное расстояние 57,5 миллиона километров.

В результате этого четвертая планета Солнечной системы станет самой яркой «звездой» на небе.

Красоту Красной планеты можно будет увидеть невооруженным глазом сразу после заката Солнца.

Она будет очень яркой и крупной.

Если использовать телескоп, земляне смогут увидеть Марс в таком же масштабе, как спутник Земли. В последний раз такое сближение можно было наблюдать в августе 2003 года, когда Марс приблизился к Земле на расстояние 55,8 миллиона километров.

Марс и Земля будут довольно близко находиться друг к другу на протяжении всего августа, и лишь в сентябре расстояние между ними начнет стремительно увеличиваться.

По данным Московского планетария, в следующий раз Марс так близкой подойдет к Земле 16 сентября 2035 года.

В этом году противостояние будет длиться 44 минуты.

Напомним, в ночь на 29 июля произошло сразу два редких астрономических события: самое продолжительное затмение Луны в XXI веке и так называемое великое противостояние Марса, когда Красная планета и Земля выстроились в линию относительно Солнца и двигались вместе на протяжении определенного времени. Такое совпадение двух событий происходит один раз в 25 тысяч лет, хотя великие противостояния Марса происходят раз в 13–17 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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