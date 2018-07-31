Эмину Агаларову вручены удостоверение народного артиста Азербайджана и нагрудный знак (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве культуры Азербайджана во вторник известному певцу и композитору, одному из организаторов международного музыкального фестиваля «Жара» Эмину Агаларову были вручены удостоверение народного артиста и нагрудный знак, говорится в сообщении министерства.

Министр культуры Абульфас Гараев напомнил, что согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева за заслуги в развитии азербайджанской культуры Эмину Агаларову было присвоено почетное звание «Народный артист». Министр сказал, что Эмин Агаларов успешно представляет азербайджанскую культуру не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Проекты, реализуемые им для страны, неоценимы. Налицо работа, проведенная Эмином по организации международного музыкального фестиваля «Жара». Награждение главой государства – высокая оценка, данная его творчеству.

Поделившись мыслями о международном музыкальном фестивале «Жара», министр отметил, что вот уже третий год подряд министерство культуры Азербайджана принимает непосредственное участие в организации фестиваля. «Мы рады сотрудничеству в этом грандиозном музыкальном проекте. С точки зрения пропаганды азербайджанской культуры фестиваль «Жара» имеет большое значение», - отметил Гараев.

Поздравив Эмина, Абульфас Гараев пожелал ему удачи в дальнейшей деятельности, вручил известному певцу и композитору удостоверение «Народного артиста» и нагрудный знак.

Эмин Агаларов отметил, что гордится тем, что удостоен самого высокого почетного звания Азербайджана согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева. «Для каждого исполнителя это почетное звание одновременно и честь, и ответственность. Это почетное звание, которое я с честью буду носить, символ того, что я приложу все усилия в деле пропаганды Азербайджана», - сказал Эмин Агаларов.

Говоря о «Жаре», он сообщил, что в этом году программа фестиваля была очень насыщенной. Множество артистов сами обратились, чтобы принять участие в фестивале. При организационной поддержке канала МузТВ в рамках «Жары-2018» в парке Центра Гейдара Алиева для жителей и гостей столицы прошел бесплатный концерт. Этот концерт транслировался в прямом эфире МузТВ. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. За один день на сцену вышли 75 артистов. "Несмотря на сложности, мы справились. Полагаю, что и зрители, и артисты остались довольны. В будущем мы еще больше расширим нашу деятельность. По возвращению в Москву начнется подготовка к следующей «Жаре». «Жара-2019» будет еще интереснее и красочнее", - сказал Агаларов.

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