Завтра на Абшероне местами ожидается дождь

31 июля 2018 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-26, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов тепла. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако утром и вечером на отдельных территориях на Большом и Малом Кавказе ожидаются грозовые дожди. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 21-26, днем - 33-38, в горах ночью - 14-19, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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