Абульфас Гараев: Благодаря вниманию и заботе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Габалинский фестиваль вошел в число самых престижных международных фестивалей

1 августа 2018 01:23 (UTC+04:00)

ГАБАЛА /Trend/ - Габалинский международный музыкальный фестиваль, благодаря высокому вниманию и заботе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вошел в число самых престижных международных фестивалей.

Об этом на полях фестиваля сообщил журналистам во вторник министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

«На фестиваль в Габалу приезжают лучшие коллективы, музыканты и вокалисты с мировым именем. Это является большим показателем, потому что сегодня в Габалу приезжают множество туристов для культурного досуга», - сказал министр.

По его словам, Габалинский фестиваль является очень важным событием в культурной жизни страны.

«С каждым годом фестиваль вызывает все больший интерес, имеет важное значение в музыкальной жизни страны и пропаганды классического искусства. Когда организовывался первый фестиваль, никто не мог и подумать, что Габалинский фестиваль займет достойное место в мировой программе классического искусства и охватит большую международную аудиторию», - сказал Гараев.

Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа в городе Габала.

(Автор: Вугар Иманов)

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