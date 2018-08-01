С ночи будет ограничено движение в туннеле на автотрассе Баку-Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - С ночи будет ограничено движение в автомобильном туннеле, проходящем под Хырдаланским кругом автотрассы Баку-Сумгайыт (в направлении Сумгайыта), говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Движение будет ограничено с 00:00 до 05:00.

В указанные часы движение будет перенаправлено на дорогу вдоль туннеля в сторону дорожной развязки.

Отметим, что ограничение вводится в связи с ремонтными работами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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