На дорогах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - С целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств проводятся работы по обновлению дорожной разметки от Сальянского шоссе в Гарадагском районе Баку до поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева (поселок Сахиль) и от Военного лицея им. Дж. Нахчыванского на Зыхском шоссе в направлении поселка Говсан.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Работы завершатся до вечера.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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