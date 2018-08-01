Завтра в Баку будет ветрено и немного прохладнее

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 25-27, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 25-27, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

Северо-западный ветер временами будет усиливаться, поэтому отдыхающие на пляжах должны быть осторожны.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

2-3 августа преобладание временами усиливающегося северного ветра на Абшеронском полуострове будет положительным фактором для метеозависимых людей.

Завтра со второй половины дня и до 4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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