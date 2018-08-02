В Азербайджане директор птицеводческого комплекса оштрафован на крупную сумму

2 августа 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На «горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана поступила жалоба в связи с резким запахом газа вокруг птицеводческого комплекса, функционирующего на территории поселка Говсан Сураханинского района. Об этом говорится в сообщении минэкологии, распространенном в четверг.

Специалисты департамента национального мониторинга по окружающей среде и департамента экологии и природных ресурсов г. Баку провели мониторинг и проверки по указанному адресу. На территории были взяты пробы воздуха.

Согласно результатам анализов, содержание этилбензола во взятых образцах превышало санитарную норму более чем в 5,4 раза.

По факту в отношении директора птицеводческого комплекса Эмина Садыхова был составлен протокол, и он как должностное лицо был оштрафован на сумму 2500 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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