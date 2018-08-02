В Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

2 августа 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 на Парламентском проспекте и в Хырдаланском тоннеле на автотрассе Баку-Сумгайыт будут вестись работы по обновлению дорожной разметки, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг.

Работы завершатся до утра.

Кроме того, до вечера на 0-10 километрах автомобильной дороги Баку - Окружная 1 будет вестись ремонт отбойников, пришедших в негодное состояние в результате ДТП.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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