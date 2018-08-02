Экипажи военных кораблей выполнили первый эпизод соревнований "Кубок моря-2018" (ФОТО/ВИДЕО)

2 августа 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе «Кубок моря-2018», выполнили первый эпизод первого этапа соревнований, говорится в четверг в сообщении минобороны Азербайджана.

В ходе состязаний по «Морской подготовке» военные моряки выполнили задачи по постановке корабля на якорь и бочку. В конце этапа согласно решению судейской бригады будут определены победители данного эпизода.

На очередном этапе военные моряки продемонстрируют свои способности в состязаниях по борьбе с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе.

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