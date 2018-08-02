На двух улицах в Ясамальском районе Баку начался ремонт (ФОТО/ВИДЕО)

2 августа 2018 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На улице Мохаммеда Хиябани и в переулке А в Ясамальском районе Баку начались работы по капитальному ремонту, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг.

Сейчас ремонтируется 550-метровый участок ул. М.Хиябани от ее пересечения с автодорогой Бакинская окружная-1 и до пересечения с переулком А и 400-метровый участок переулка А, расположенный между улицами М. Хиябани и Асада Ахмедова.

По завершении работ по асфальтированию на улицах будет установлено 90 дорожных знаков, которые будут обеспечивать нормальное движение автотранспортных средств, и нанесена дорожная разметка.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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