На ряде территорий Сумгайыта будут ограничения в подаче газа

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 на ряде территорий Сумгайыта газ будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ПО «Азеригаз», распространенном в пятницу.
Ограничения в подаче газа связаны с ремонтно-восстановительными работами в сети газоснабжения.
Не исключено, что проводимые работы могут отразиться и на газоснабжении части Бинагадинского района.
Ремонтные работы завершатся в течение дня, и подача газа будет восстановлена.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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