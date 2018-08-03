МВД и минэкологии Азербайджана принимают жесткие меры в связи с незаконным вывозом песка и щебня

БАКУ /Trend/ - МВД и министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подписали план мер, направленных на защиту окружающей среды. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Ализаде.

«Цель подготовки плана мер – осуществление двумя министерствами деятельности, направленной на защиту экологии и окружающей среды. То есть будет проводиться совместная борьба с незаконным вывозом песка и щебня, лесоматериалов, верхнего слоя почвы. Совместные с МВД мероприятия также будут проводиться и в связи с точками общепита», - сказал Ализаде.

По его словам, на основе этого плана уже ведется работа.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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