Минэкологии Азербайджана предупредило владельцев каменных карьеров

3 августа 2018 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов провело мониторинги на 11 каменных карьерах в Гарадагском районе Баку, принадлежащих Гарадагскому акционерному обществу. Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал заместитель директора национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов Анар Тагиев.

Он отметил, что, по результатам мониторинга, на некоторых каменных карьерах, функционирующих на этих территориях, содержание пыли превышает норму в 10-15, а на некоторых – в 25-30 раз.

«Ситуация на этих карьерах плачевная. Оборудование очень старое, рабочие не используют защитные маски. В связи с этим владельцам карьеров были сделаны предупреждения. Если такая ситуация не изменится, в их отношении будут приняты меры в соответствии с законодательством», - сказал Тагиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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