Турецкие военнослужащие со своими семьями находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно соглашению между правительствами Азербайджана и Турции об организации социальных и культурных визитов военно-гражданского состава, группа военнослужащих братской страны и члены их семей прибыли с визитом в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

Поездка, которая проходит в рамках взаимных визитов военнослужащих, гражданских лиц и членов их семей, послужит укреплению вековой дружбы, расширению сотрудничества и связей.

В соответствии с программой организована экскурсия гостей в Баку, Гянджу, Шамкир и Шеки.

Турецкая делегация ознакомилась с древней историей Азербайджана, богатым культурным наследием народа, традициями и обычаями, попробовала изысканные национальные блюда и сладости.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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