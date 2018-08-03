В субботу в Баку сохранится ветреная погода

3 августа 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-26, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

В связи с усилением северо-западного ветра на пляжах будет неблагоприятная для купания погода.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны грозовые дожди, местами прогнозируются ливневые дожди. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура ночью 21-26, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Температурный режим на Абшеронском полуострове, близкий к климатической норме, и преобладание временами усиливающегося северного ветра будут благоприятны для метеозависимых людей.

В Баку и на Абшеронском полуострове и в отдельных районах страны до 6 августа временами ожидается усиление северо-западного ветра.

В некоторых северных и западных районах 4-6 августа временами прогнозируются грозовые дожди, местами проливные, возможен град. Есть вероятность разлива некоторых горных рек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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