Мария Захарова: "ЖАРА-2018" - международный фестиваль, который объединяет

3 августа 2018 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018", который прошел в Баку 26-29 июля, - это прекрасный пример реального сотрудничества в гуманитарной сфере, которое и должно реализовываться.

Об этом сказала в пятницу на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это международный фестиваль, международное мероприятие, которое объединяет, а не разъединяет, которое показывает, что наши особенности не должны проводить различия и тем более не должны подчеркивать эти различия, а что наши особенности могут нас объединять. Мы можем использовать традиции, обычаи и нашу историю именно с этими объединительными целями. То, что я видела, как раз об этом и говорит», - сказала Захарова.

Отметим, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" прошел на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля.

В третьем фестивале "ЖАРА" принимали участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это были четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018 - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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