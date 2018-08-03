Причины и следствия пыльного тумана в Баку

3 августа 2018 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время возникновение пыльных туманов, которые периодически наблюдаются на Абшероне, особенно в столице Азербайджана беспокоит наше население. Людей интересует причина возникновения такого явления, а также причины их учащения.

Имеются две причины пыльных туманов: первая связана с синоптической ситуацией, природными явлениями, вторая – антропогенное воздействие, то есть деятельность человека. Песчаные пылевые частицы, заносимые на Абшерон воздушными потоками в основном двух направлений - это южные, юго-западные ветры, приносящие пыль с Аравийского полуострова, с Ирана, Ирака, Сирии и других стран региона и юго-восточные, восточные ветры, распространяющие пыльные бури на территорию Азербайджана из стран Средней Азии, в частности Туркмении, Афганистана. Эти явления отслеживаются специалистами при помощи анализа спутниковых данных. Учащение пыльных туманов происходит в основном летом, что связано с увеличением продолжительности засушливых периодов.

Немаловажное значение образования пыльных туманов в городе связано с антропогенным фактором и сопутствующими условиями. Следует отметить, что наблюдаемое явление отнюдь не новинка, они были и раньше. Например, в первой половине прошлого столетия в 40-50-е годы пыльные вихри и пыльные туманы в Баку наблюдались довольно часто, что связано с тем, что было меньше зеленых насаждений и парков, асфальтированных территорий, были грунтовые покрытия вокруг Баку, преобладал полустепной ландшафт. Поэтому при усилении ветра наблюдались пыльные вихри.

Природные в отличие от антропогенных пылевых туманов охватывают большую территорию, в то время как антропогенные носят в основном локальный характер, то есть поблизости от источника загрязнения, будь то каменный или песчаный карьер, цементное производство, строительные площадки. Наша цель бороться и добиваться снижения антропогенных факторов. Зачастую такие пыльные туманы наблюдаются в результате нарушения экологических и строительных норм в производстве или строительстве. Что и является главной причиной жалоб и нареканий со стороны населения.

В этой связи министерство экологии и природных ресурсов проводит рейды на Абшероне, которые начались с Гарадагского района. В результате мониторинга было выявлено, что на 11 каменных карьерах, принадлежащих Гарадагскому акционерному обществу, количество пыли в воздухе превышало допустимые нормы в 10-15 раз, а на некоторых карьерах в 25-30 раз. В связи с ветреной погодой массы пыли распространяются воздушными потоками. В этой связи, были даны распоряжения принудительного порядка о необходимости соблюдения экологических норм на производстве. В этой связи следует отметить, что в 233 статье Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены штрафы в размере 2500-4000 манатов в отношении должностных лиц, 10 500-12 500 манатов - в отношении юридических лиц. Министерство намерено продолжить подобные рейды.

Умайра Тагиева, заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов

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