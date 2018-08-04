Азербайджан лидирует по числу международных путешественников в Грузии

4 августа 2018 11:37 (UTC+04:00)

Больше всего международных визитов в Грузию за последние семь месяцев осуществили из Азербайджана, сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции, передает Sputnik Грузия.

За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +12.9 процента. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

После Азербайджана странами-лидерами по международным визитам оказались Россия и Турция.

Уточняется, что за январь-июнь этого года число визитеров в Грузию из Азербайджана составило 755 603 человек.

За семь месяцев страну с визитом посетили 265,1 тысячи представителей грузинской диаспоры, что на шесть процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Особенный рост международных визитов зафиксирован из Кореи (+143%), Китая (+92%), Саудовской Аравии (+67%), Кувейта (+49%) и Беларуси (+43%).

Больше всего иностранцев в Грузию приезжает сухопутным и воздушным транспортом.

Среди пограничных пунктов, которые пересекают иностранные визитеры, лидируют КПП в Сарпи, Тбилисском аэропорту и Казбеги.

Доход от иностранного туризма за семь месяцев 2018 года составил 1,7 миллиарда долларов (рост +28.9%), что на 305 миллионов больше с аналогичным периодом прошлого года.

Сфера туризма в Грузии активно развивается уже который год, что отражается на статистических данных. Ежегодно в стране появляются новые гостиницы, проводят проверки качества в объектах питания, обучают обслуживающий персонал и гидов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ТАР открывает Азербайджану новые горизонты - европейский эксперт
Энергетика 11:23
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 11:04
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 10:20
Экспорт хурмы в 2018 году обеспечит Азербайджану стабильный доход - ассоциация (Эксклюзив)
Бизнес 07:52
Американская компания, разрабатывающая блок месторождений в Азербайджане, отсрочила выплаты по кредитам
Энергетика 3 августа 20:31
SOCAR: «Южный газовый коридор» соединит семь стран с 12 различными инвесторами
Энергетика 3 августа 19:24
Лента новостей
В одном из районов Казахстана объявлен тендер на приобретение бензина
Тендеры 12:24
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Перу
Культура 12:19
В Узбекистане будут производить вина мирового уровня
Бизнес 12:16
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло близ Алма-Аты
Казахстан 12:09
Шавкат Мирзиёев поручил создать в Узбекистане современные деловые центры
Бизнес 12:02
В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов
Экономика 11:53
В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто более 20 преступлений
Общество 11:48
Туркменистан подготовит новые проекты строительства газопроводов
Энергетика 11:26
Жээнбеков назвал приоритетные сферы сотрудничества с Индией
Кыргызстан 11:26