Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

4 августа 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 24-26, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 миллиметров до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75 процентов, днем 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный временами будет усиливаться. Температура морской воды 25-26 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер также временами будет усиливаться. Температура морской воды 26-27 градусов.

В большинстве районов Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Но в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, которые местами будут иметь ливневый характер. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

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